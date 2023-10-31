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Снег, гололед, туман: прогноз погоды в Казахстане на 1 ноября

Снег, гололед, туман: прогноз погоды в Казахстане на 1 ноября Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в среду, 1 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", лишь на западе и юге страны ожидается погода без осадков.

"На большей части территории республики под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (дождь, снег), гололед... По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра, в центре области – с низовой метелью", – говорится в сообщении.

О том, какой будет в Казахстане погода зимой, можете узнать здесь.

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Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
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