Снег, гололед, туман: прогноз погоды в Казахстане на 1 ноября

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в среду, 1 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", лишь на западе и юге страны ожидается погода без осадков.

"На большей части территории республики под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (дождь, снег), гололед... По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра, в центре области – с низовой метелью", – говорится в сообщении.

О том, какой будет в Казахстане погода зимой, можете узнать здесь.