Осадки, туман и усиление ветра: синоптики рассказали о погоде на 16 ноября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 16 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, большая часть территории республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков.

Лишь на западе, северо-западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег).

По республике также прогнозируют туман, на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке – усиление ветра.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящие дни в Алматы.