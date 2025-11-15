Осадки, туман и усиление ветра: синоптики рассказали о погоде на 16 ноября
Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 16 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, большая часть территории республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков.
Лишь на западе, северо-западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег).
По республике также прогнозируют туман, на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке – усиление ветра.
Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящие дни в Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript