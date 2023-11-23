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Трое детей известных в Казахстане антиваксеров Алии Исеновой и Анатолия Кима заболели корью

Трое детей известных в Казахстане антиваксеров Алии Исеновой и Анатолия Кима заболели корью Фото: Instagram/isenova
Дети Алии Исеновой и Анатолия Кима заболели корью, сообщает Zakon.kz.

По информации "Вечерней Караганды" двух детей, что постарше, семейная пара лечила дома. И по словам Исеновой, они уже пошли на поправку.

А вот младшего ребенка, которому нет и года, вчера экстренно госпитализировали. Об этом блогер сообщила в своем Instagram.

При этом она заявила, что давать антибиотики ребенку она не позволит.

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Исенова и Ким известны в Казахстане своей антиваксерской позицией. Своих детей они не прививают. А во время пандемии коронавируса вели яростную борьбу за отмену ограничений, карантина, масочного режима и прививочной кампании против Covid-19.

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