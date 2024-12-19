Топ-5 достижений назвал аким области Жетicу
Фото: Служба центральных коммуникаций
Аким области Жетicу Бейбит Исабаев на брифинге в СЦК 19 декабря 2024 года рассказал о достижениях региона, сообщает Zakon.kz.
Бейбит Исабаев рассказал о достижениях последних двух лет.
"В ходе рабочего визита в область глава государства посетил суперсовременный завод промышленных батарей в Талдыкоргане. Это чисто частные инвестиции — стоимостью около 10 млрд тенге. Там установлено южнокорейское оборудование. Очень хороший проект", – добавил он.
На втором месте, по его словам, стоит проект по газификации 126 населенных пунктов от границы Алматинской области до Талдыкоргана.
"60% завершили. Есть очень большая уверенность, что к концу следующего года мы этот проект завершим", – подчеркнул глава региона.
На третьем месте – суперсовременный волейбольный центр "Академия волейбола" клуба "Жетiсу".
"Четвертый проект – проведение инженерно-коммуникационных сетей и строительство автодороги до озера Балхаш. Это очень "бородатый" вопрос. К началу следующего сезона завершим. Ведем туда пресную воду и в следующем году начинается освоение 16-ти километровой курортно-рекрационной зоны. Это хороший проект. Мы сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию. Там не будет как на Алаколе. Там все будет по плану. Не могу говорить, что будет как в Турции, но будет лучше, чем на берегу озера Алаколь", – заявил глава региона.
На пятом месте — завершение и сдача в эксплуатацию автодороги до озера Алаколь.
23 ноября 2024 года сообщалось, что в области Жетiсу открыли ключевой участок автомобильной дороги "Жаркент – Хоргос".
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