Топ-5 достижений назвал аким области Жетicу

Аким области Жетicу Бейбит Исабаев на брифинге в СЦК 19 декабря 2024 года рассказал о достижениях региона, сообщает Zakon.kz.

Бейбит Исабаев рассказал о достижениях последних двух лет.

"В ходе рабочего визита в область глава государства посетил суперсовременный завод промышленных батарей в Талдыкоргане. Это чисто частные инвестиции — стоимостью около 10 млрд тенге. Там установлено южнокорейское оборудование. Очень хороший проект", – добавил он.

На втором месте, по его словам, стоит проект по газификации 126 населенных пунктов от границы Алматинской области до Талдыкоргана.

"60% завершили. Есть очень большая уверенность, что к концу следующего года мы этот проект завершим", – подчеркнул глава региона.

На третьем месте – суперсовременный волейбольный центр "Академия волейбола" клуба "Жетiсу".

"Четвертый проект – проведение инженерно-коммуникационных сетей и строительство автодороги до озера Балхаш. Это очень "бородатый" вопрос. К началу следующего сезона завершим. Ведем туда пресную воду и в следующем году начинается освоение 16-ти километровой курортно-рекрационной зоны. Это хороший проект. Мы сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию. Там не будет как на Алаколе. Там все будет по плану. Не могу говорить, что будет как в Турции, но будет лучше, чем на берегу озера Алаколь", – заявил глава региона.

На пятом месте — завершение и сдача в эксплуатацию автодороги до озера Алаколь.

23 ноября 2024 года сообщалось, что в области Жетiсу открыли ключевой участок автомобильной дороги "Жаркент – Хоргос".