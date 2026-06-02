Высокопоставленного судью задержали при получении крупной взятки в Усть-Каменогорске

Председателя судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда Адиля Бакина подозревают в коррупции, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Верховного суда РК 2 июня 2026 года сообщили, что в результате совместной операции Департамента Комитета национальной безопасности РК по Восточно-Казахстанской области и отдела внутренней безопасности Судебной администрации в городе Усть-Каменогорске при получении взятки в особо крупном размере задержан председатель судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда за положительное решение в пользу заинтересованной стороны.

Кроме того, сегодня стало известно о задержании директора филиала "Алматинское эксплуатационное вагонное депо" по подозрению в получении крупной взятки.