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В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" сообщили, что 24 ноября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут в Алматы, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы, а также в Астане и Шымкенте 23-25 ноября 2023 года. А еще раньше синоптики отметили снег в южной столице может пойти в последний день месяца.

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