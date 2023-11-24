В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" сообщили, что 24 ноября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут в Алматы, передает Zakon.kz.
Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
- Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы, а также в Астане и Шымкенте 23-25 ноября 2023 года. А еще раньше синоптики отметили снег в южной столице может пойти в последний день месяца.
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