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Когда в Алматы пойдет снег

Когда в Алматы пойдет снег Фото: pixabay
Последний месяц осени радует алматинцев плюсовой температурой. В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz, когда же в городе выпадет первый снег.

В консультативном прогнозе погоды на третью декаду месяца отмечено, что снег в южной столице может пойти в последний день месяца.

Примечательно, что в конце месяца воздух прогреется до +17 градусов.

Также синоптики предоставили подробный прогноз погоды на 22-30 ноября в Алматы:

  • 22 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +15+17°С.
  • 23 ноября: переменная облачность, днем – дождь, временами сильный.  Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5+7°С.
  • 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С.
  • 25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.
  • 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С.
  • 27 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.
  • 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С.
  • 29 ноября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +6+8°С.
  • 30 ноября: переменная облачность, осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +3+5°С.

Кроме того, с заявлением к горожанам выступила полиция Алматы: автомобилистов предупредили об ухудшении погоды и призвали усилить меры безопасности. По словам правоохранителей, ухудшение погодных условий в первую очередь сказывается на дорожной обстановке.

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