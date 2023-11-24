Грубые нарушения с земельными участками на миллионы тенге выявили в ВКО

Прокуратура Восточно-Казахстанской области выявила в регионе серьезные нарушения земельного законодательства. Благодаря вмешательству ведомства государству вернули землю общей стоимостью 690 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона 24 ноября, в районе Самар местные чиновники не провели 16 конкурсов по предоставлению земли физлицам и юрлицам. За эти нарушения руководителя отдела земельных отношений районного акимата оштрафовали по ст. 137 КоАП РК на 1,1 млн тенге.

Грубые нарушения земельного законодательства выявили и в Глубоковском районе. Прокуратура выяснила, что там не использовали по назначению 42 тыс. гектаров пастбищ. В адрес районного акима внесли акт надзора, по которому государству уже вернули 10 участков общей площадью 600 га и стоимостью 4,8 млн тенге.

В общей сложности с начала года прокуратура ВКО добилась возвращения в госсобственность 119 участков суммарной площадью 40 тыс. гектаров и стоимостью 690 млн тенге.

Ранее государству вернули земельный участок в Алматы стоимостью 7 млрд тенге.