Грубые нарушения с земельными участками на миллионы тенге выявили в ВКО
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона 24 ноября, в районе Самар местные чиновники не провели 16 конкурсов по предоставлению земли физлицам и юрлицам. За эти нарушения руководителя отдела земельных отношений районного акимата оштрафовали по ст. 137 КоАП РК на 1,1 млн тенге.
Грубые нарушения земельного законодательства выявили и в Глубоковском районе. Прокуратура выяснила, что там не использовали по назначению 42 тыс. гектаров пастбищ. В адрес районного акима внесли акт надзора, по которому государству уже вернули 10 участков общей площадью 600 га и стоимостью 4,8 млн тенге.
В общей сложности с начала года прокуратура ВКО добилась возвращения в госсобственность 119 участков суммарной площадью 40 тыс. гектаров и стоимостью 690 млн тенге.
Ранее государству вернули земельный участок в Алматы стоимостью 7 млрд тенге.