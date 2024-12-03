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Интернациональные мошенники украли у казахстанцев более 100 млн тенге

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 10:24 Фото: Zakon.kz
Группа людей, в том числе иностранцы, обманули казахстанцев на 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре Жетысуской области 3 декабря, интернациональные мошенники – группа из четырех человек, в том числе иностранца – обманули более 100 жителей региона на сумму более 100 млн тенге.

"Для достижения своих преступных намерений они использовали разные схемы обмана и современные технологии, то есть приложения удаленного доступа (AnyDesk, Kenguru, Teamviewer) и т. д. В группе имеется свой "Обнал центр", через который, используя дропперов, переводились денежные средства в криптовалюту", – сообщили в надзорном органе.

При обыске по месту их жительства изъяли 35 сотовых телефонов, три системных блока, три ноутбука, два пневматических пистолета и три люксовых авто с дорогостоящими номерами.

"Проводится досудебное расследование в отношении четверых членов группы. За совершенное преступление подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества", – отметили в прокуратуре. 

2 декабря стало известно, что житель Акмолинской области взял в кредит больше 6 млн тенге и вложил их в фейковую инвестиционную платформу.

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