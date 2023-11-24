Новая больница, зона отдыха и детсад: Досаев отправился с проверкой в Бостандыкский район

Аким Алматы Ерболат Досаев 24 ноября во время рабочего объезда посетил несколько объектов в Бостандыкском районе. Корреспондент Zakon.kz поехал вместе с главой мегаполиса, чтобы показать, какие новые объекты появятся в одном из крупнейших районов города.

И в первую очередь аким проверил строительство корпуса приемного отделения с операционным блоком для "Центра детской неотложной медпомощи".

Стоит отметить, что сейчас в приемное отделение "Центра детской неотложной медпомощи" в сутки обращаются более 350 пациентов с различными хирургическими патологиями, черепно-мозговыми травмами, травмами органов грудной клетки, брюшной полости, позвоночника, врожденными пороками, а также с различными отравлениями.

Фото: акимат Алматы

Площадь существующего приемного отделения клиники – 750 кв. метров, более того старой планировки, что не позволяет внедрить триаж-систему регулирования потока пациентов.



Новый трехэтажный корпус приемного отделения с операционным блоком позволит повысить оперативность принятия и распределения поступающих детей, а также качества оказания экстренной медицинской помощи.

Фото: акимат Алматы

Строить его начали в 2021 году, но сроки завершения проекта неоднократно откладывались: сначала на декабрь 2022 года, потом на февраль 2023 года, март и август.



На сегодняшний день на объекте работают порядка 90 человек. Завершены работы по каркасу здания, кровли, кладке наружных стен и перегородок, оконных блоков и черновой отделке. Продолжаются работы по инженерным коммуникациям, установке лифтов, фасаду, чистовой отделке, благоустройству.

Фото: акимат Алматы

По словам представителя строительной компании, проект готов на 85%. Однако сам аким посчитал, что новый корпус не готов для приема пациентов в ближайшее время.



"Почему ступеньки такие скользкие. Сейчас дождь, скоро зима. Все эти вещи нужно качественно делать. Это же детская больница", – сказал Ерболат Досаев.

Фото: Zakon.kz

Указал аким и на деревянные двери, которых в больнице быть не должно.



"При проектировании больниц деревянных дверей не должно быть. Это же не школа. Для больниц должны быть специальные пластиковые двери. Это нужно учесть", – отметил он.

Фото: акимат Алматы

"Клиники должны соответствовать самым современным стандартам, тем более что это детская больница. 15 тыс. детей эта больница принимает ежегодно. Мои дети тоже в свое время побывали в этой больнице. Давайте в нормальный вид приведем все", – добавил аким Алматы Ерболат Досаев.

В связи с этим дал срок до декабря завершить на объекте все строительные работы с учетом текущих замечаний.

Фото: акимат Алматы

Следующая точка в объезде у акима – земельный участок, где в будущем появится детская площадка и зона отдыха для горожан.



Располагается этот участок южнее проспекта Абая и западнее проспекта Гагарина. Строительные работы на пустыре начали 10 ноября по просьбе жителей Бостандыкского района.

По пожеланиям самих жителей здесь появится многофункциональная общественная зона, включающая детскую площадку, футбольное и баскетбольное поле, скейтпарк, а также место для выгула собак. Кроме того, пустырь засадят деревьями и обеспечат системой полива.

Фото: акимат Алматы

Аким Бостандыкского района Санжар Алин рассказал главе города, что на объекте уже провели санитарную обрезку и пересадку деревьев, также отремонтировали футбольное поле. В целом проект планируют завершить к августу 2024 года.



Ерболат Досаев в свою очередь поручил переделать в проекте площадки для досуга и отдыха с учетом разделения зон для старшего поколения и детей, а также сделать навесы, чтобы и в дождь, и в солнце жителям было комфортно проводить здесь время.

"Не сэкономьте завтра, пожалуйста. Нужно, чтобы людям было удобно и комфортно", – сказал он.

Здесь же жителям близрасположенных домов удалось поговорить с акимом и задать интересующие вопросы.

Фото: акимат Алматы

Одна из жительниц Бостандыкского района рассказала акиму, что перекресток улиц Сатпаева –Масанчи во время дождя постоянно заливает из-за чего пешеходам приходится в буквальном смысле перепрыгивать потоки воды.

"Мы в городе более 300 км арычных сетей меняем. Сначала уделили внимание тем районам, где сильнее топит. Сейчас дожди идут, слава богу, там уже нет подтоплений. Но вы должны понимать, что арычная система постоянно забивается. Поэтому мы решили в следующем году каждому району выделить средства, чтобы они следили за арычной системой", – ответил аким Алматы Ерболат Досаев.

Еще одна жительница попросила акима решить вопрос с бродячими собаками в парке Первого Президента. По словам женщины, сейчас там небезопасно гулять с детьми.

"По бродячим собакам выезжают люди. По новым нормам закона, мы можем их ловить только петлей. Пока бригада поймает собаку петлей уходит много времени. Потом их забирают, стерилизуют и по закону выпускают. Ну и, как правило, они возвращаются в свои места обитания. Поэтому давайте отдельно еще раз проедем и отработаем", – рассказал аким Бостандыкского района Санжар Алин.

А Ерболат Досаев добавил, что постарается решить данный вопрос по мере возможности. Он напомнил, что в этом году в городе открылся пункт временного содержания для собак на 200 мест.

"Бездомных животных чипируют, лечат, но долго держать не могут. По закону у нас должна быть централизованная служба, поэтому районные акиматы самостоятельно не могут оперативно отрабатывать эти вопросы. В целом вопрос с бездомными животными планируем вынести на обсуждение городского маслихата", – заверил градоначальник.

Фото: акимат Алматы

Аким также посетил Алматинский колледж строительства и народных промыслов, где готовят специалистов для деревообработки, энергетики, архитектуры и дизайна, станций технического обслуживания и учат изготавливать народные музыкальные инструменты.





Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Директор колледжа Камал Жамангозов рассказал Ерболату Досаеву, что в образовательный процесс здесь активно внедряются стандарты движения WorldSkills, а мастеров и преподавателей для совершенствования навыков обучения отправляют на зарубежные стажировки в Германию, Турцию, Малайзию и другие страны.



Помимо этого, 30 ноября на базе колледжа откроют Международный центр компетенций в области архитектуры и строительства при поддержке российской строительной академии "ТехноНиколь". Подобная форма коллаборации в образовании позволит повысить квалификацию специалистов колледжа, а также привлечь инвестиции.

Фото: акимат Алматы

Аким мегаполиса Ерболат Досаев поручил усилить работу по повышению качества специального образования согласно требованиям рынка труда, а также активно вовлекать молодое поколение в получение бесплатного технического и профессионального образования.

Фото: акимат Алматы

"По поручению президента мы уделяем особое внимание развитие техническому и профессиональному образованию. Алматинские ТиПО считаются одними из лучших в стране. Я считаю, что такие центры компетенции улучшат ситуацию. Наши специалисты должны быть востребованы на рынке. Поэтому необходимо сбалансированно обучать и теории, и освоению практических навыков", – добавил он.

Фото: акимат Алматы

Последней точкой в Бостандыкском районе был детский сад, который построят на месте бывшего детского дома №1.

Фото: акимат Алматы

Стоит отметить, что новый детский сад на 480 мест позволит снизить на четверть дефицит мест в дошкольных учреждениях Бостандыкского района Алматы.

Фото: акимат Алматы

В коммунальную собственность объект передали в 2021 году. После Управлением строительства совместно с Управлением образования города было принято решение о реконструкции здания.



В настоящее время очереди в детский сад ожидают свыше 2 тыс. детей Бостандыкского района. В связи с этим аким поручил ускориться и как можно скорее начать строительство.

Фото: акимат Алматы

"Мы сделаем хороший детсад. У нас в принципе проект готов, на следующий год мы выделим средства, чтобы можно было начать строительство", – пообещал Ерболат Досаев.

Нормативный срок строительства проекта один год, таким образом, новый детсад могут сдать уже к концу 2024 – началу 2025 года.