Остановил автобус: глава Минобороны наградил Героя почетной медалью

Министр обороны Руслан Жаксылыков наградил медалью "Ел қорғаны" восьмиклассника из села Отеген батыр Алматинской области по имени Акжол Герой за отвагу и мужество, сообщает Zakon.kz.

Ведомственную награду юному участнику детско-юношеского движения "Жас сарбаз" от имени главы оборонного ведомства вручил командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил генерал-майор Алмаз Джумакеев.





Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков передал Акжолу добрые пожелания, заметив, что благодаря его смелому поступку, было предотвращено дорожно-транспортное происшествие.



"В критической ситуации ваш сын доказал, что он не просто носитель громкой фамилии, а настоящий Герой", – говорится в благодарственном письме родителям Акжола.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

22 ноября ученик восьмого класса лицея № 24 поселка Отеген батыр Илийского района Акжол Герой сел в маршрутный автобус № 219. По пути у водителя автобуса случился приступ, заметив это, Акжол кинулся к шоферской кабине и нажал на тормоз. Автобус остановился буквально в полуметре от ограждения жилого строения.



Мгновенная реакция восьмиклассника помогла избежать тяжелых последствий. По словам очевидцев, юноша предотвратил столкновение с домом. Сообщения о его отважном поступке в эти дни облетело все информационные каналы и социальные сети.