#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
+15°
$
469.52
553.75
6.15
События

Медицинский абсурд в Павлодаре: "лечили" мертвых и путали пациентов

Фото: Zakon.kz
Прокуроры Павлодара выявили факты фиктивных медицинских услуг при проверке расходования средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, приемы невропатолога, кардиолога, хирурга, психолога и других узких специалистов "проводились" умершим лицам. Кроме того, консультации врача акушера-гинеколога "оказывались" лицам мужского пола. Также были зафиксированы случаи двойной оплаты за дублирование лечебных услуг.

Помимо этого, установлены факты оказания медицинской помощи населению без соответствующих сертификатов специалистов и разрешений.

По итогам проверки нарушения устранили, необходимые документы оформили, виновных привлекли к ответственности.

"Принятыми мерами обеспечено возмещение ущерба на сумму более 100 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

На рассмотрении в суде также находятся еще два уголовных дела по фактам хищения государственных средств на 62 млн и причинения государству ущерба на 41 млн посредством осуществления незаконного предпринимательства в сфере медицины.

, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 09:57
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: