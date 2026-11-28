Министерство внутренних дел Казахстана усилило профилактическую работу в высших учебных заведениях. Особое внимание уделяют предупреждению насилия, вымогательства, травли и других правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Куралай Карина, с начала учебного года правоохранители пресекли 566 нарушений. Среди них 23 случая мелкого хулиганства, 211 фактов курения в запрещенных местах и 234 нарушения миграционного законодательства.

"За студенческими общежитиями закреплены сотрудники полиции. Усиливаются меры безопасности, обеспечивается пропускной режим, проводится индивидуальная профилактическая работа. Организовано и проведено 207 различных профилактических мероприятий. Это встречи со студентами и преподавателями, лекции и беседы, круглые столы", – сказала Куралай Карина.

В МВД подчеркнули, что администрации вузов не должны скрывать случаи насилия или игнорировать жалобы учащихся. Студентов, ставших жертвами или свидетелями угроз, вымогательства и других противоправных действий, призвали незамедлительно обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях появилась информация о смерти студента Казахского национального университета имени аль-Фараби. Ее подтвердили в пресс-службе КазНУ.