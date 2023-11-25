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Акимат Астаны обратился к жителям в связи с непогодой

погода в Астане Фото: freepik
В столице ожидаются туман, поземок, гололедица. Акимат Астаны просит жителей быть осторожными, сообщает Zakon.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и в 12 регионах страны. Как отмечают синоптики, в столице ожидаются туман, поземок, гололедица и ветер с порывами до 15-20 м/с. 

По данным столичного акимата, все коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме. В первую очередь ведется уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

"В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев", – говорится в сообщении.

25 ноября на большей части Казахстана ожидаются туман, метель, гололед и усиление ветра.

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