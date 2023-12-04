Полицейские обратились к жителям Астаны

Департамент полиции города Астаны в связи с ожидающимся снегопада, ухудшением видимости и гололедом обратился к жителям столицы, сообщает Zakon.kz.

Полицейские просят жителей и гостей города быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.

"Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, а также при необходимости оказывать друг другу содействие". Пресс-служба ДП города Астаны

Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны на 5 декабря объявлено штормовое предупреждение. Затем стало известно, что в Акмолинской области из-за непогоды закрыли четыре трассы.