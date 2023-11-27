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Очередь на зачисление детей в спортивные секции Астаны откроется 27 ноября

Очередь на зачисление детей в спортивные секции Астаны откроется 27 ноября Фото: pixabay
В Астане очередь на зачисление откроется в 20:00 27 ноября 2023 года на платформе Damubala.kz, сообщает Zakon.kz.
"Распределение мест и выдача ваучеров (4500 ваучеров) за счет сэкономленных средств по итогам 2023 года будет осуществлена в 18:00 28 ноября 2023 года", – говорится в сообщении акимата.

Ранее разработчик портала Damubala.kz Сауле Жумажанова рассказала о работе портала, механизмах движения очереди и выдачи ваучеров.

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