Очередь на зачисление детей в спортивные секции Астаны откроется 27 ноября

Фото: pixabay

В Астане очередь на зачисление откроется в 20:00 27 ноября 2023 года на платформе Damubala.kz, сообщает Zakon.kz.

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