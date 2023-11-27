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Более 5 млрд тенге собирались потратить на неэффективные проекты в Казахстане

Более 5 млрд тенге собирались потратить на неэффективные проекты в Казахстане Фото: Zakon.kz
Неэффективное расходование бюджетных средств более чем на 5 млрд тенге предотвратило Агентство по финансовому мониторингу. Эти деньги собирались потратить на нерациональные проекты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 27 ноября, ведомство предотвратило трату 5,1 млрд бюджетных денег на нерациональные проекты.

В частности, на очистку канала реки Сырдарьи в Кызылорде выделили 5 млрд тенге, но проект разработали с ошибками. В результате уже после очистки русло реки вновь занесло песком из-за ветров и сильного течения. После вмешательства департамента экономических расследований по региону неосвоенные средства по проекту – 3,7 млрд тенге – вернули в распоряжение акимата и направили на иные цели.

В Кокшетау планировали за 1,4 млрд тенге построить дом культуры на 160 мест. При этом первоначальная стоимость проекта была гораздо ниже – 910 млн тенге. В других городах такие учреждения также строили за гораздо меньшие суммы. После вмешательства АФМ акимат Кокшетау начал работу по расторжению договора. Деньги из бюджета направят на более значимые социальные проекты.

Ранее неэффективное расходование средств, завышение стоимости услуг и необоснованную выплату зарплат выявили в компании Kazakh Tourism.

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