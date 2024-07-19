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За пять лет уровень озера Боровое впервые стал выше на 80 см

За пять лет уровень озера Боровое впервые стал выше на 80 см, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 10:53 Фото: Zakon.kz
Уровень воды в озере Боровое поднялся на 80 см. Об этом свидетельствуют данные гидрологического мониторинга, который Государственный национальный природный парк (ГНПП) "Бурабай" проводит с 2019 года, сообщает Zakon.kz.

Старший научный сотрудник парка Евгений Архипов отметил, что в 2023 году завершился пятилетний цикл спада уровня воды во всех озерах Щучинско-Боровской курортной зоны, а уже в 2024 году начался подъем грунтовых вод.

"В 2024 году мы наблюдаем значительное повышение уровня воды. Уже сейчас уровень воды в озере Боровое поднялся на 80 см, что привело к переливу воды через реку Громотуха в озеро Большое Чебачье".Евгений Архипов

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Стоит уточнить, что в системе водоемов парка расположены 14 больших и средних озер.

В основном, озера питаются подземными водами, однако атмосферные осадки также играют значительную роль.

Евгений Архипов добавил, что многолетние режимные наблюдения, которые вели государственные службы, показывают цикличность изменений уровней воды с циклами продолжительностью 5-6 лет, 12-13 лет, 24-25 лет, 49-50 лет и 100 лет.

Начиная с 2019 года ученые нацпарка дополнительно к этому ведут самостоятельный мониторинг.

Также 1 июля в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации заявили, что в 2024 году уровень северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область) увеличился на 119 см. Подробнее можно прочитать здесь.

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