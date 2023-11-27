Где меньше всего безработной молодежи в Казахстане

Количество безработных среди молодых казахстанцев за год снизилось. Число тех, кто не может трудоустроиться более года, упало почти на четверть, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Finprom.kz 27 ноября, в Казахстане сократилась доля безработных среди молодежи. В III квартале 2023 года в стране было 68,5 тыс. безработных молодых людей в возрасте 15-28 лет – это на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Особенно заметно (на 17,6%) снизилось число безработных среди молодых женщин.





Инфографика Finprom.kz

Меньше всего проблем с трудоустройством молодежи в Улытауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, а наиболее заметно (сразу на 65,1%) число безработных молодых людей снизилось в Туркестанской области. Сложнее всего устраиваться на работу молодежи в Алматы, Астане и Алматинской области.



Большинство молодых казахстанцев, которые числятся безработными (18 тыс. человек), ждут трудоустройства от одного до трех месяцев. От полугода до года ищут работу 14,9 тыс. человек, от трех до шести месяцев – 14,8 тыс. человек. Число молодых казахстанцев, которые пытаются трудоустроиться больше года, за год снизилось на 24,8% – до 7 тыс. человек.

О том, как государство помогает безработным казахстанцам, можно подробнее прочесть здесь.