Безработным выпускникам до 35 лет подсказали, как найти работу в Казахстане

По данным Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана на 22 апреля 2026 года, 2 655 молодых специалистов трудоустроены на молодежную практику. Всего в 2026 году по этому направлению планируется трудоустроить 25 тыс. казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число участников молодежной практики зафиксировано в Туркестанской области – 754 человека. Далее следуют Шымкент (239 человек), Актюбинская (197), Алматинская (168) и Кызылординская области (165).

Примечательно, что значительную часть участников составляют жители сельской местности – 1,6 тыс. человек, или 59,7% от общего числа.

"Принять участие в программе могут безработные выпускники учебных заведений в возрасте до 35 лет. Ее цель – помочь молодым специалистам получить первый опыт работы по своей профессии. Для этого необходимо подать заявление в карьерный центр". Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, за каждым участником закрепляется наставник, который помогает освоить практические навыки и передает профессиональный опыт.

Средняя заработная плата по программе составляет 129 тыс. тенге в месяц.

Стоит уточнить, что среди самых востребованных направлений – медицинский персонал (270 человек), юристы (130), учителя иностранного языка (104), учителя начальных классов (96), преподаватели физкультуры и спорта (87), техники-программисты и повара (по 82 человека).

В Казахстане сегодня насчитывается около 942,5 тыс. неформально занятых работников, однако без пенсионных взносов работают намного больше: 2,3 миллиона человек.