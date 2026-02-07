Куда обращаться алматинцам по вопросам уборки снега

В акимате Алматы рассказали Zakon.kz, куда можно отправить запрос о необходимости уборки снега.

В Алматы коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий осадков. За 6 февраля в городе выпало 6 см снега, в горной местности – до 10 см, сообщили в акимате.

"В целях обеспечения бесперебойного движения автотранспорта и своевременной очистки улично-дорожной сети службы переведены в режим повышенной готовности. В работах задействованы 2,2 тыс. дорожных рабочих, на линии – 1,3 тыс. единиц спецтехники. Механизированная уборка тротуаров и мест общего пользования ведется с привлечением 95 единиц малогабаритной техники. Производится посыпка противогололедными материалами. В горной местности сформированы три колонны по сгребанию снега". Акимат Алматы

Работы ведутся в круглосуточном режиме.

По вопросам уборки снега жители могут обращаться в Общественную приемную акимата города Алматы "Open Almaty":

по номеру 1308;

через официальные аккаунты Facebook и Instagram @openalmaty.

Обращения, направленные через соцсети, принимаются и оперативно обрабатываются, заверяют в акимате.

Материал по теме Снежные выходные в Алматы, но потом станет тепло и сухо: прогноз на неделю

Где подышать свежим воздухом в Алматы и области в выходные – читайте по ссылке.