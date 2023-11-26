Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 26 по 28 ноября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 26 ноября: переменная облачность, без осадков, гололедица. Скорость ветра ночью 9-14, днем 3-8 м/с. Температура воздуха днем 0+2 °C, ночью -5-7°C. 27 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +1+3 °C, ночью -1-3 °C. 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1+3 °C, ночью 0-2 °C. Алматы 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +10+12 °C, ночью 0+2 °C. 27 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха днем +12+14 °C, ночью 0,+2 °C. 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха днем +13+15 °C, ночью +1+3 °C. Шымкент 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +16+18°C, ночью +3+5 °C. 27 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18+20 °C, ночью +6+8 °C. 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20+22°C, ночью +6+8 °C. 26 ноября синоптики прогнозируют высокое содержание загрязняющих веществ в воздухе четырех городов республики. Читайте также Руководство КМГ провело совещание по вопросам производственной деятельности ДЗО Полиция Караганды привлекла охранные фирмы для обеспечения порядка на улицах Движение ограничили на двух трассах в Казахстане

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