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Минобороны предложило выделять квоты для отдыха детям военнослужащих

Минобороны предложило выделять квоты для отдыха детям военнослужащих Фото: МО РК
Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков и министр просвещения Гани Бейсембаев провели рабочую встречу, сообщает Zakon.kz.

По информации Минобороны, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и организации содержательного досуга детей и школьников. Речь также шла о продлении договора между ведомствами по использованию комплекса "Алтын эмель", расположенного на берегу Капшагайского водохранилища.

"Руководитель оборонного ведомства отметил, что на сегодняшний день учебно-оздоровительный центр на территории "Алтын эмель" функционирует не в полной мере. Он предложил помощь в ремонте объектов филиала республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" в городе Конаев, строительстве спортивных площадок и еще одной столовой", – говорится в сообщении.

Также министры обсудили возможность выделения квот для отдыха детям военнослужащих и служащих Вооруженных сил, а также реабилитации детей с особыми образовательными потребностями в четырех филиалах РУОЦ "Балдаурен".

"Под нашей эгидой развивается и функционирует движение жассарбазовцев. Эти ребята из разных гарнизонов могли бы приезжать в ваши учебно-оздоровительные центры, чтобы пообщаться с ровесниками, отдохнуть, набраться сил и здоровья перед учебой. Это и будет реальная поддержка государства, и мы со своей стороны готовы вам помочь по многим направлениям деятельности", – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков. 

В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев поддержал предложение о квоте для оздоровления детей военнослужащих во всех филиалах РУОЦ "Балдаурен". Он также отметил, что двери воинских частей стали чаще открываться перед детьми.

"Мы наблюдаем, что сейчас работа по организации "дней открытых дверей" в воинских частях приобретает системный характер. Необходимо активней вовлекать в сферу военно-патриотического воспитания учеников выпускных классов, знакомить их с буднями армии", – отметил он.

Министр одобрил привлечение к работе с детьми и подростками в качестве преподавателей-организаторов начальной военной подготовки военных пенсионеров.

По итогам встречи стороны решили провести работу по заключению соответствующего меморандума и составлению совместного плана работы по военно-патриотическому воспитанию детей и школьников. Сотрудничество двух министерств предусматривает проведение "дней открытых дверей", открытие в филиалах РУОЦ "Балдаурен" кружков, спортивных секций и тематическое оформление классов.

Как отметили в Минобороны, работа в этом направлении уже ведется.

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