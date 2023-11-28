Ливень, гололед и туман ожидаются в 14 областях Казахстана

В 14 областях страны на 29 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере Улытауской области ожидается гололед. В Жезказгане днем ожидается гололед.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.



Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



На севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ветер северо-западный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.



На востоке Кызылординской области ожидается туман. Ветер западный на западе, в центре области 15-20 м/с.



На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.



На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с.



В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Абайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с.



На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с.



На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Днем на западе области ожидается гололед.

На западе, севере Костанайской области ожидается гололед, туман. В Костанае во второй половине дня ожидается гололед.



Днем на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На юге, востоке области туман. Ветер юго-восточный, ночью на севере, востоке, юге области, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.



Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

