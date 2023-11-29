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В семи городах в среду ожидается повышенное загрязнение воздуха

В семи городах ожидается повышенное загрязнение воздуха в среду Фото: pixabay
В среду, 29 ноября, синоптики обещают высокое содержание вредных примесей в семи городах Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

По прогнозам синоптиков, в среду жителей и гостей Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска, Риддера, Атырау, Караганды и Темиртау ожидают неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

По прогнозам специалистов, 29 ноября в 14 областях страны объявлено штормовое предупреждение. Жителей регионов ожидают гололед, туман и местами ливневые дожди.

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Казгидромет Астана Алматы Атырау Караганда Риддер Темиртау Усть-Каменогорск
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