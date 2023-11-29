Зарплата до 1,5 млн тенге: акимат Алматы обратился к молодежи

Сегодня, 29 ноября 2023 года, к алматинской молодежи обратились власти южной столицы, которые сообщили о создании единой платформы для трудоустройства, сообщает Zakon.kz.

Единая платформа по поиску работы для молодых людей называется Jobfаir365. Ее запустило Управление молодежной политики Алматы.

Отметим, что на данной платформе молодежь южной столицы может найти работу с зарплатой от 30 тыс. до 1,5 млн тенге.

Кроме сервиса по трудоустройству, который помогает молодым людям найти работу по своей специальности, единая платформа включает в себя еще два аспекта:

сервис по бесплатным курсам, который предоставляет доступ к образовательным программам,

информационный портал для молодежи Алматы.

Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг можно на сайте https://jasalmaty.kz/.

По данным акимата Алматы, на портале уже разместили 3,7 тыс. вакансий и зарегистрировались 1,5 тыс. работодателей из 20 регионов. На сегодня уже обучено 10,2 тыс. человек, из них трудоустроены 9,2 тыс.

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