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Законодательство РК

Через сервисы такси и букмекерские конторы ищут неплательщиков алиментов в Казахстане

Через сервисы такси и букмекерские конторы ищут неплательщиков алиментов в Казахстане Фото: pixabay
Органы прокуратуры Казахстана привлекли к ответственности 6 тысяч должников, которые уклонялись от уплаты алиментов. Злостных неплательщиков ищут даже через сервисы такси и букмекерские конторы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК 29 ноября, благодаря работе надзорного ведомства удалось погасить задолженность по алиментам перед 140 тысячами детей на 23 млрд тенге. Остаток долга у злостных неплательщиков составляет 22 млрд тенге.

"Органы прокуратуры выработали новые подходы и алгоритмы для выявления неучтенных источников доходов должников и мест их хранения: работа через мобильные приложения в службе такси (Яндекс, inDriver, DiDi, Uber), ставки в букмекерских конторах, электронные кошельки. Сведения о таких доходах и денежных средствах судебные исполнители получают с санкции прокурора. К примеру, в Караганде прокуроры выявили 86 злостных неплательщиков, которые скрывали деньги на электронных кошельках", – рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сейчас прокуратура предлагает внести в законодательство поправки, которые позволят взыскивать с должников эти средства. Инициативу направили в Минюст и депутатам парламента.

По данным ведомства, чаще всего алиментщики не совершают положенные выплаты, потому что официально не трудоустроены и не имеют постоянного заработка. Сейчас на учете состоят 20 тысяч безработных должников.

"Принятие системных и комплексных мер позволило на треть сократить число проблемных производств – с 75 тысяч до 50 тысяч", – сообщили в ведомстве.

О том, с каких доходов в Казахстане взыскивают алименты, читайте здесь.

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