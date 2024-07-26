250 млн тенге потратили неплательщики алиментов на азартные игры в Кызылординской области

Прокуратурой Кызылординской области выявлены 154 должника по алиментам, которые потратили на азартные игры более 250 млн тенге. Игнорируя свои обязательства, они играли в азартные игры в букмекерских конторах, передает Zakon.kz.

К примеру, только один должник при наличии долга по алиментам на 1 миллион тенге пополнил свой аккаунт на сумму свыше 156 миллионов тенге, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Всего прокуратура Кызылординской области за 6 месяцев 2024 года внесла в Департамент юстиции и региональную палату частных судебных исполнителей 12 представлений о взыскании алиментов,

В пользу 155 матерей-одиночек взыскана задолженность по алиментам на сумму 91 млн тенге, 147 злостных должников привлечены к административной ответственности по статье 669 КоАП за неуплату алиментов, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей при принудительном взыскании алиментов 39 частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности.

По инициативе ведомства в отношении 18 злостных должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, начаты досудебные расследования по статье 139 УК, 12 должников привлечены к уголовной ответственности, 9 из них осуждены к ограничению свободы, в отношении троих расследования продолжаются.

"На сегодня в Кызылординской области задолженность по алиментам снизилась до 380 млн тенге, что является наименьшей задолженностью по республике", – отметили в ведомстве.

В отношении должников, растрачивающих свои средства на ставки в букмекерских конторах при наличии задолженности, принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности.

На 1 июля 2024 года долг 253 тысяч недобросовестных родителей перед 367 тысячами детей в Казахстане достиг 19 млрд тенге.