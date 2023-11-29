Аким Шымкента высказался о судьбе двух рынков
Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
Глава Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что поскольку рынки "Алаш" и "Бекжан" являются территориями с высоким транспортным потоком и большим количеством людей, то рядом с ними построено три подземных перехода, сообщает Zakon.kz.
Также новая зебра возле рынка "Алаш" уменьшит загруженность дорог, создав благоприятные условия для пешеходов.
"Длина подземного пешеходного перехода, проходящего по Темирланскому шоссе, составляет 42,5 метра, ширина – 6,1 метра, высота – 2,65 метра. Согласно проекту, длина проезда на трассе А-2 составляет 36,5 метра, ширина – 6,8 метра, высота – 2,6 метра".Габит Сыздыкбеков
По словам акима, районному акиму поручено провести работы по благоустройству объектов, а руководителю профильного ведомства – создать комфортные условия для особенных людей.
"А до конца года мы планируем завершить строительно-монтажные работы подземного перехода возле рынка "Бекжан" и сдать объект в эксплуатацию".Габит Сыздыкбеков
Ранее Сыздыкбеков пообещал разобраться с рынком "Авто-Нур". По словам акима, существующие рынки в Шымкенте должны соответствовать всем современным стандартам.
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