Аким Шымкента высказался о судьбе двух рынков

Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov

Глава Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что поскольку рынки "Алаш" и "Бекжан" являются территориями с высоким транспортным потоком и большим количеством людей, то рядом с ними построено три подземных перехода, сообщает Zakon.kz.

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