Аким Шымкента пообещал разобраться с рынком "Авто-Нур"

Глава Шымкента Габит Сыздыкбеков 22 ноября 2023 года сообщил, что ознакомился с текущей ситуацией на рынке "Авто-Нур", который пользуется популярностью среди жителей города, сообщает Zakon.kz.

По словам акима, существующие рынки в Шымкенте должны соответствовать всем современным стандартам.

"На рынке ранее царил беспорядок. Неорганизованные торговые точки оказывали негативный эффект на внешний вид города. А плотное движение транспорта возле рынка не позволяло жителям свободно передвигаться. Помимо этого необходимо осуществить ремонт и привести в порядок внешний вид рынка. Мы рассмотрим пути решения этих проблем". Габит Сыздыкбеков

Также он отметил, что было принято во внимание и строительство парковок.

"Торговые объекты по улице Макталы мы планируем приобрести под нужды государства и построить парковку. Кроме того, установлен порядок поддержания чистоты на территории рынка, усилен контроль за санитарными нормами в предприятиях быстрого обслуживания. В будущем торговое предприятие "Авто-Нур" станет рынком, который соответствует всем современным стандартам". Габит Сыздыкбеков

Всего, как уточнил градоначальник, в городе 30 торговых рынков.

Из них 13 рынков являются универсальными, остальные – специализированными.

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