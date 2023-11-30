Петиция против антиваксеров, дело сына Турлыханова и признание фильма о голодоморе – главное к утру

В Казахстане запустили петицию за введение ответственности для родителей, отказывающихся от прививок. Апелляционную жалобу по делу сына Турлыханова рассматривают в суде. В финал кинофестиваля вышел казахстанский фильм о голодоморе, сообщает Zakon.kz.

Петиция против антиваксеров

На сайте Оtinish.kz 29 ноября запустили петицию за введение ответственности для родителей, отказывающихся от вакцинации детей. Авторы просят поддержать инициативу об ответственности для родителей, намеренно не прививающих детей от опасных заболеваний.

Дело сына Турлыханова

В Военном суде началось апелляционное рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего Нурасыла Болата, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести адвокатам из хулиганских побуждений.

Потерпевшие и прокурор выступают за ужесточение наказания для Нурасыла Болата. Его защита просит оправдать осужденного.

Признание казахстанского фильма

Лента казахстанского режиссера Ардака Амиркулова "Жел тоқтаған жер" ("Земля, остановившая ветер"), в числе прочих, прошла в финальный этап международного фестиваля "Кинонаследие".

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