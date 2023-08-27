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Виновный не найден: мужчина умер от упавшей на него мебели в Актау

мебель Фото: freepik
Мужчина, на которого упала мебель в Актау, скончался через восемь месяцев, сообщает Zakon.kz.

В мае этого года стало известно, что виновный так и не найден. О смерти мужчины сообщил его брат, пишет Lada.kz.

После того, как в январе на мужчину упала мебель с шестого этажа дома №41 в 11 микрорайоне он оказался парализован.

Брат сообщил, что узнал о смерти своего брата 26 августа. Он также поделился, что из-за осложнений с пролежнями ни один медицинский работник в Казахстане не согласился принимать на себя лечение пострадавшего, и пришлось обратиться за помощью к специалистам из Германии и России.

Также брат утверждает, что лиц, ответственных за эту трагедию, прикрывают.

недавно в социальных сетях появилось видео инцидента в парке развлечений Tetys в Актау. Дети, застрявшие на остановившемся аттракционе, провисели несколько минут вниз головами. Аттракцион остановился из-за отключения электричества

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Мухит Турсынали
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