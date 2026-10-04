Беременную собаку выбросили из окна многоэтажки
Фото: pexels
В Баку (Азербайджан) зафиксирован случай жестокого обращения с животным. На распространившемся в соцсетях видео беременную собаку выбрасывают из окна многоэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, по факту этого инцидента сотрудники полиции провели расследование. Животное погибло.
В результате удалось установить личность проявившего жестокость по отношению к животному на территории Гарадагского района столицы.
В его отношении приняты соответствующие меры ответственности. Какие именно, не сообщается.
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