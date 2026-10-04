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Мир

Беременную собаку выбросили из окна многоэтажки

Собака, природа, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 02:59 Фото: pexels
В Баку (Азербайджан) зафиксирован случай жестокого обращения с животным. На распространившемся в соцсетях видео беременную собаку выбрасывают из окна многоэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по факту этого инцидента сотрудники полиции провели расследование. Животное погибло.

В результате удалось установить личность проявившего жестокость по отношению к животному на территории Гарадагского района столицы.

В его отношении приняты соответствующие меры ответственности. Какие именно, не сообщается.

Ранее мы писали о том, что чихуахуа поступил на службу в Нацгвардию Мексики.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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