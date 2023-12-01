Мать четырех детей в Павлодарской области ограничили в родительских правах

Жительница Павлодарской области позвонила в полицию, чтобы успокоить пьяного сожителя. Приехавшие полицейские обнаружили плохие условия жизни для детей и обратились в органы опеки, сообщает Zakon.kz.

Женщина сама позвонила в полицию и попросила успокоить ее пьяного и буйного сожителя. Приехавшие полицейские обнаружили, что женщина распивала алкоголь со своей знакомой, на этой почве у нее с сожителем произошел конфликт. И сожитель, и женщина находились в средней степени алкогольного опьянения.

На сожителя оформили административный протокол по ч. 1 ст. 73 КоАП РК, материал его дела направлен в суд. До суда сожитель содержался в КВЗ отдела полиции.

В доме также находились четверо детей. Со слов полиции, в доме царила антисанитария и отсутствовали условия для полноценного проживания несовершеннолетних. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних, в отношении матери составлен административный протокол по ст. 127 КоАП РК, материал направлен в суд.

Также, поведение матери рассмотрено на заседании районной Комиссии по делам несовершеннолетних, где принято решение ограничить мать в родительских правах.

Кроме того, полицией принято решение, и совместно с органами опеки все дети определены в государственные учреждения: двое детей 8 и 12 лет направлены в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Павлодара; двое детей 2 и 4 лет определены в областной Дом ребенка.