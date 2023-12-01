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В Казахстане 1 декабря водителей начнут штрафовать за летние шины

В Казахстане 1 декабря водителей начнут штрафовать за летние шины Фото: Zakon.kz
1 декабря в Казахстане начнут штрафовать за летние шины, сообщает Zakon.kz.

Согласно законодательству, с 1 декабря по 1 марта водители транспортных средств должны обеспечить наличие зимней резины на своем транспортном средстве.

"При выявлении такого рода нарушений сотрудники полиции вправе остановить транспортное средство и до устранения нарушений изъять государственный номер", – сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек на брифинге 13 ноября. 

Минимальный размер штрафа составит 5 МРП (17 250 тенге). Если в течение года водитель допустит повторное нарушение, то сумма штрафа составит 10 МРП (34 500 тенге). 

О том, как правильно подготовить свой автомобиль к зиме, читайте здесь.

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