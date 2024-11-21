В Костанае пресекли канал поставки контрабандных сигарет на 50 млн тенге
Фото: Zakon.kz
На одном из складов Костаная сотрудники полиции выявили и изъяли 126 тысяч пачек сигарет без учетно-контрольных марок на сумму более 50 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации kstnews.kz, в сентябре местная предпринимательница купила эту партию по цене ниже рыночной у неизвестных, намереваясь впоследствии продать сигареты.
Фото: kstnews
Сейчас полицейские проводят мероприятия для выявления канала поставки и всех причастных к противоправной деятельности.
Собранные материалы и изъятое переданы в Управление государственных доходов Костаная.
Ранее сообщалось, что в ЗКО мужчина устроил подпольную торговлю спиртом.
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