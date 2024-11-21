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В Костанае пресекли канал поставки контрабандных сигарет на 50 млн тенге

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 07:31 Фото: Zakon.kz
На одном из складов Костаная сотрудники полиции выявили и изъяли 126 тысяч пачек сигарет без учетно-контрольных марок на сумму более 50 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, в сентябре местная предпринимательница купила эту партию по цене ниже рыночной у неизвестных, намереваясь впоследствии продать сигареты.

В Костанае пресекли канал поставки контрабандных сигарет на 50 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 07:31

Фото: kstnews

Сейчас полицейские проводят мероприятия для выявления канала поставки и всех причастных к противоправной деятельности.

Собранные материалы и изъятое переданы в Управление государственных доходов Костаная.

Ранее сообщалось, что в ЗКО мужчина устроил подпольную торговлю спиртом.

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