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Камер "Сергек" станет больше в Алматы

Камер "Сергек" станет больше в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Руководитель Управления цифровизации Алматы Олжас Жанабек рассказал, что в городе появятся еще 300 камер "Сергек" с улучшенным функционалом, сообщает Zakon.kz.
"ТОО "Көркем Телеком" установит 300 камер "Сергек" с улучшенным функционалом, инфракрасной вспышкой, не изменяя утвержденную договором стоимость обслуживания АПК на линейных участках. Таким образом, к апрелю следующего года планируется функционирование 1641 "Сергека" (9094 камер)", – сообщил руководитель Управления цифровизации Олжас Жанабек.

С 2020 года АПК "Сергек" по сегодняшний день зафиксировано 4 млн 996 тыс. 691 административное правонарушение ПДД РК. Наложено 35 млрд 614 млн 748 тыс. тенге, взыскано в местный бюджет 27 млрд 532 млн 297 тыс. тенге. 

Ранее стало известно, что в Алматы на автодороге Медеу – Шымбулак установили четыре камеры "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч.

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