Алматинцев предупредили об изменениях на дороге Медеу –Шымбулак

В Алматы на автодороге Медеу –Шымбулак установили четыре камеры аппаратно-программного комплекса "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, они расположены на участке протяженностью 7 км от шлагбаума высокогорного катка "Медеу" до горнолыжного курорта "Шымбулак".

"Это поможет обеспечить безопасность людей в связи с увеличением потока пеших туристов и количества электромобилей, осуществляющих движение по указанному маршруту. Фиксация нарушений ПДД начнется с 1 декабря 2023 года". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Стоит отметить, что всего в Алматы функционируют 7894 камеры АПК "Сергек". Они установлены в рамках реализации проекта "Государственное частное партнерство" в 2021 году.

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