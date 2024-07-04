К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка

Национальный банк Казахстана (НБК) предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества, на этот раз – с использованием поддельных страниц монетарного регулятора в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 4 июля 2024 года следует, что злоумышленниками в Instagram создана фэйковая страница national_bank_kazakhstan.

"Создавая подобные фейковые страницы, мошенники преследуют самые разные цели: от отправки фишинговых писем до кражи персональных данных или денежных средств граждан. Пользуясь схожими и созвучными доменными именами с Национальным банком, злоумышленники создают фэйковые почтовые адреса регулятора для рассылки фишинговых писем. В таких письмах, как правило, содержатся ссылки на поддельный сайт или просьбы ознакомиться со срочными документами и платежными распоряжениями. При этом, в случае перехода по ссылке, мобильное устройство пользователя незаметно для него заражается вредоносным программным обеспечением, которое в последствии используется для удаленного управления устройством". Пресс-служба НБК

Национальный банк Казахстана напоминает, что единственным официальным аккаунтом регулятора в социальной сети Instagram является https://www.instagram.com/national_bank_of_kazakhstan.

Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам.

Также в пресс-службе напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

"В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру "1477", – заключили в НБК.

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25 июня 2024 года Национальный банк Казахстана обратился к гражданам страны с предупреждением о новой схеме мошенничества. Тогда отмечалось, что участились случаи повторного (двойного) мошенничества.