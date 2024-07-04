Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка

К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 19:15 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества, на этот раз – с использованием поддельных страниц монетарного регулятора в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 4 июля 2024 года следует, что злоумышленниками в Instagram создана фэйковая страница national_bank_kazakhstan.

"Создавая подобные фейковые страницы, мошенники преследуют самые разные цели: от отправки фишинговых писем до кражи персональных данных или денежных средств граждан. Пользуясь схожими и созвучными доменными именами с Национальным банком, злоумышленники создают фэйковые почтовые адреса регулятора для рассылки фишинговых писем. В таких письмах, как правило, содержатся ссылки на поддельный сайт или просьбы ознакомиться со срочными документами и платежными распоряжениями. При этом, в случае перехода по ссылке, мобильное устройство пользователя незаметно для него заражается вредоносным программным обеспечением, которое в последствии используется для удаленного управления устройством".Пресс-служба НБК

Национальный банк Казахстана напоминает, что единственным официальным аккаунтом регулятора в социальной сети Instagram является https://www.instagram.com/national_bank_of_kazakhstan.

Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам.

Также в пресс-службе напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

"В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру "1477", – заключили в НБК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 19:15
Преступную схему мошенников раскрыли полицейские Казахстана
, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 19:15

25 июня 2024 года Национальный банк Казахстана обратился к гражданам страны с предупреждением о новой схеме мошенничества. Тогда отмечалось, что участились случаи повторного (двойного) мошенничества.

Читайте также

Семей затопило проливными дождями
Семей затопило проливными дождями
Динара Халдарова
Нацбанк РК Казахстан 2024 год Мошенничество Онлайн-мошенничество Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: