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Законодательство РК

Прокуратура наказала участников незаконного пикета в Актау

Прокуратура наказала участников незаконного пикета в Актау Фото: lada.kz
В ноябре 2023 года жители ЖК "Шанырак" в 32В микрорайоне Актау вышли на пикет и перекрыли дорогу из-за отсутствия питьевой воды и отопления. Прокуратура сообщила о том, что пятеро участников акции были привлечены к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Прокурор Актау Ержан Турмагамбетов сообщил о привлечении к ответственности пяти жителей города, которые перекрыли дорогу в знак протеста из-за отключения электроэнергии, отсутствия холодной и горячей воды, пишет Lada.kz.

Действия жителей были неправомерными, сообщили в надзорном ведомстве.

"За умышленное создание препятствий для движения транспортных средств путем перекрытия автодороги к ответственности привлечены пять человек по статье 614 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Личности остальных участников незаконных акций устанавливаются. По итогам они будут привлечены к ответственности", – пояснил прокурор города.

По словам прокурора, если участники протестных акций, мешают нормальной работе транспорта и связи, за это предусмотрена уголовная ответственность по статье 350 Уголовного кодекса РК. 

"В октябре месяце этого года в отношении жителя, организовавшего перекрытие дороги, ведущей к производственным предприятиям в селе Жетыбай Каракиянского района, начато досудебное расследование по статье 350 УК. Официально призываю жителей неукоснительно соблюдать требования законодательства и напоминаю, что за неисполнение требований либо совершение противоправных действий предусмотрена административная и уголовная ответственность, - добавил прокурор.

Незаконную акцию безработных жителей села Жетыбай Каракиянского района (около 50 человек), проводили 27 марта 2023 года. Крупные стройкомпании Мангистау предложили работу сельчанам, однако собравшиеся отказались от предложенных вакансий, безапелляционно потребовав трудоустройства только в нефтяную отрасль.

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