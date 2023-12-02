55 кг мефедрона: МВД провело задержания с изъятием крупных партий наркотиков
Фото: МВД РК
Полиция провела ряд задержаний, направленных на уничтожение нарко-каналов в нескольких регионах, сообщает Zakon.kz.
В Алматинской области два алматинца организовали в частном доме нарколабораторию.
"При обыске помещений изъято три тонны прекурсоров (вещества, используемые при производстве и изготовлении наркотиков), лабораторное оборудование (реактор, стеклянные колбы) и 55 кг готовой продукции психотропного вещества мефедрон". МВД РК
В Семее задержаны четыре алматинца, которые организовали интернет-магазин по продаже наркотиков в Алматы, Алматинской и Абайской областях.
"Задержания проводились одновременно в городах Алматы и Семее, проведено 8 обысков, изъяты наркотики, упаковочные материалы, деньги и ноутбуки". МВД РК
В одной из колоний в Карагандинской области полиция предотвратила наркоканал. Наркотики осужденным поступали через посылки.
В Жамбылской области задержана 63-летняя жительница Тараза, которая долгое время занималась крупными поставками героина в городе.
Всего за 10 дней из незаконного оборота в стране изъято 337 кг различных наркотических средств.
Ранее крупную партию "синтетики" изъяли в Атырауской области.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript