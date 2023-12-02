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Законодательство РК

55 кг мефедрона: МВД провело задержания с изъятием крупных партий наркотиков

запрещенные вещества Фото: МВД РК
Полиция провела ряд задержаний, направленных на уничтожение нарко-каналов в нескольких регионах, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области два алматинца организовали в частном доме нарколабораторию.

"При обыске помещений изъято три тонны прекурсоров (вещества, используемые при производстве и изготовлении наркотиков), лабораторное оборудование (реактор, стеклянные колбы) и 55 кг готовой продукции психотропного вещества мефедрон". МВД РК

В Семее задержаны четыре алматинца, которые организовали интернет-магазин по продаже наркотиков в Алматы, Алматинской и Абайской областях.

"Задержания проводились одновременно в городах Алматы и Семее, проведено 8 обысков, изъяты наркотики, упаковочные материалы, деньги и ноутбуки". МВД РК

В одной из колоний в Карагандинской области полиция предотвратила наркоканал. Наркотики осужденным поступали через посылки.

В Жамбылской области задержана 63-летняя жительница Тараза, которая долгое время занималась крупными поставками героина в городе.

Всего за 10 дней из незаконного оборота в стране изъято 337 кг различных наркотических средств.

Ранее крупную партию "синтетики" изъяли в Атырауской области.

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Абайская область МВД РК Алматинская область Жамбылская область Карагандинская область
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