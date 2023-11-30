Крупную партию "синтетики" изъяли в Атырауской области

В ходе республиканского ОПМ "Правопорядок" на территории Атырауской области был задержан мужчина, 1999 г.р., который занимался реализацией синтетического наркотического средства в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Изъятый у подозреваемого вещество является мефедроном, весом 175,74 гр. или около 600 доз "синтетики". Стоимость наркотиков составила около 4 млн тенге.



В отношении него начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК и он был взят под стражу.





Ранее сообщалось, что жительницу Шымкента задержали по подозрению в продаже "синтетики".