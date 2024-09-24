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Крупная партия мефедрона изъята полицией Жетісу: предотвращен сбыт 2000 доз наркотика

Жительницу Талдыкоргана с наркотиками на 20 млн тенге задержали полицейские, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 14:32 Фото: YouTube/PolisiaKz
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жетісу провели успешную операцию в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2024", сообщает Zakon.kz.

Совместно с прокуратурой области за распространение наркотиков была задержана 34-летняя жительница Талдыкоргана.

Подозреваемую задержали во время проверки автомобиля Toyota Yaris. В ходе досмотра автомашины подозреваемой был обнаружен белый мешок с веществом, имеющим характерный запах. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик "Мефедрон" общей массой около одного килограмма. Рыночная стоимость изъятого вещества оценивается в 20 млн тенге, что эквивалентно двум тысячам доз на черном рынке.


По факту обнаружения наркотиков начато досудебное расследование, подозреваемая находится под стражей. Полиция напоминает, что за незаконные действия с наркотическими средствами, такие как производство, хранение, перевозка и сбыт в особо крупных размерах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Наркопреступления не только наносят ущерб обществу, но и приводят к длительным тюремным срокам. Полиция призывает граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях, связанных с наркотиками.

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Ранее сообщалось, что костанайский студент спортфака получил 11 лет тюрьмы за закладки наркотиков.

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