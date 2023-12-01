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18 тысяч детей перенесли корь в Казахстане в 2023 году

18 тысяч детей перенесли корь в Казахстане в 2023 году Фото: freepik
С начала 2023 года корью переболели 18 тыс. казахстанских детей. Ситуация в стране все еще остается нестабильной. Об этом в ходе брифинга в Алматы заявила министр здравоохранения Ажар Гиният, сообщает Zakon.kz.

По словам главы ведомства, на сегодня эпидемиологическая ситуация по кори в Алматы нестабильная, наблюдается повышение заболеваемости, как и в семи регионах страны.

"Учитывая, что в основном болеют дети до пяти лет, мы госпитализируем их в инфекционные стационары и наблюдаем в течение 3-4 дней, пока идет температура и высыпание, чтобы болезнь не осложнилась. Наша задача – не допустить летальных случаев и осложнений от кори".Ажар Гиният

Она отметила, что, в целом, по республике занятость коек в детских больницах составляет 52%.

"Это заболевание – детское инфекционное, которое передается воздушно-капельным путем. Прирост идет из-за того, что за последние пять лет накопилось невакцинированных детей, которые не имеют иммунитет, и они заболевают".Ажар Гиният

Министр здравоохранения уточнила, что ситуация с корью под контролем. Главное, чтобы остановить инфекцию, не отказываться от вакцинации.

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