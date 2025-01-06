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Общество

Метапневмовирусом заболели дети в ЗКО

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 16:25 Фото: pexels
В Западно-Казахстанской области зарегистрировано два случая метапневмовируса, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, в обоих случаях это дети до 14 лет.

Санврачи просят население области соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, пишет "Мой город". А также проветривать помещения, ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию, при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в садики и школы. При появлении признаков заболевания сразу обращаться за медицинской помощью.

Метапневмовирус – это один из классических вирусов, циркулирующих во многих странах, в том числе в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа активно распространяются в пространстве, передаваясь в основном воздушно-капельным путем.

5 января 2025 года в Минздраве РК рассказали, сколько случаев метапневмовируса выявлено в стране. Там также назвали его симптомы.

6 января президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вспышке этого заболевания в Китае.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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