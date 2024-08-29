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Новый 10-минутный урок появится в детсадах, школах и колледжах Казахстана

Новый 10-минутный урок появится в детсадах, школах и колледжах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 15:39 Фото: Telegram/oqu_agartu
Уроки личной безопасности появятся в организациях образования в новом учебном году. Об этом 29 августа 2024 года заявили в Министерстве просвещения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что основам самозащиты начнут учить во всех детсадах, школах и колледжах страны уже с 1 сентября. Для этого в Минпросвещения Казахстана разработали 130 уроков "Личной безопасности".

"Цель – формирование у детей осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и защите окружающих, а также повышение готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях... Занятия будут проводиться еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год. В ходе этих занятий будут предложены практические советы, игры, интерактивные методы обучения, демонстрации, видеоролики и другие формы практического обучения, которые помогут сделать материал доступным и понятным для детей всех возрастов".Пресс-служба Минпросвещения РК

Как отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова, уроки учитывают возрастные особенности и уровень развития детей, создавая благоприятные условия для позитивного настроения и хорошей мотивации.

"Эти уроки не только дадут детям необходимые знания и навыки для обеспечения их безопасности, но и помогут развить социальную ответственность и компетентность. Мы стремимся создать поддерживающую и мотивирующую атмосферу, учитывая возраст и уровень развития каждого ребенка, чтобы каждый урок стал для них полезным и интересным", – подчеркнула она.

21 августа 2024 года заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на августовской конференции педагогов поручила выяснить, какие предметы можно сократить в школах Казахстана.

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