Новый 10-минутный урок появится в детсадах, школах и колледжах Казахстана

Уроки личной безопасности появятся в организациях образования в новом учебном году. Об этом 29 августа 2024 года заявили в Министерстве просвещения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что основам самозащиты начнут учить во всех детсадах, школах и колледжах страны уже с 1 сентября. Для этого в Минпросвещения Казахстана разработали 130 уроков "Личной безопасности".

"Цель – формирование у детей осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и защите окружающих, а также повышение готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях... Занятия будут проводиться еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год. В ходе этих занятий будут предложены практические советы, игры, интерактивные методы обучения, демонстрации, видеоролики и другие формы практического обучения, которые помогут сделать материал доступным и понятным для детей всех возрастов". Пресс-служба Минпросвещения РК

Как отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова, уроки учитывают возрастные особенности и уровень развития детей, создавая благоприятные условия для позитивного настроения и хорошей мотивации.

"Эти уроки не только дадут детям необходимые знания и навыки для обеспечения их безопасности, но и помогут развить социальную ответственность и компетентность. Мы стремимся создать поддерживающую и мотивирующую атмосферу, учитывая возраст и уровень развития каждого ребенка, чтобы каждый урок стал для них полезным и интересным", – подчеркнула она.

21 августа 2024 года заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на августовской конференции педагогов поручила выяснить, какие предметы можно сократить в школах Казахстана.