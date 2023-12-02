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Законодательство РК

Житель Актау получил тюремный срок за помятый бампер

знак при ДТП Фото: Zakon.kz
Житель Мунайлинского района, ранее лишенный водительских прав, получил тюремный срок за повторное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Мужчина въехал в бампер Nissan Tida на Daewoo Matiz. Ущерб составил 50 тысяч тенге, пишет Lada.kz.

В суде рассмотрели дело как уголовное правонарушение, которое относится к категории преступлений средней тяжести.

"Будучи осужденным к ограничению свободы сроком на два года, он не сделал для себя правильных выводов и совершил такое же уголовное правонарушение", – пояснили в суде.

Водителя Daewoo Matiz признали виновным по части 2 статьи 346 УК ("Управление транспортным средством лицом, лишенным прав, в состоянии алкогольного, опьянения, повлекшее по неосторожности повреждение транспортных средств").

На основании статьи о назначении наказания по совокупности уголовных правонарушений (ст. 58 УК РК) его приговорили к четырем годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортным средством.

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