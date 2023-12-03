1 декабря 2023 года по всему Казахстану стартовал общенациональный флешмоб "Ұлттық сезім"

Сотрудники ведущих организаций Казахстана вышли на работу в национальных костюмах, современных стилизованных нарядах и традиционных аксессуарах.

В акции принимают участие компании – члены YPO, cреди которых Kusto Group, Tas Group, Chocofamily Holding, BI Group, Invictus, Novopack, Bilim Media Group, Ordamed Group, MYD Production, SDC, Freedom Holding Corp, Ассоциация и Федерации национальных видов спорта. Флешмоб "Ұлттық сезім" призван усилить национальное единство, акцентируя внимание на культурном богатстве и традициях.

Фото: BI Group

"Путешествуя по миру и наблюдая за культурой и традициями других стран, я был восхищен уважением жителей к их историческому наследию! Именно данный опыт укрепил в моем сознании понимание важности национального костюма, который является неотъемлемой частью культурного наследия народа, символом гордости и способом ощутить глубину и многогранность истории", – говорит Канат Копбаев, Управляющий директор и член Совета директоров промышленного холдинга Kusto Group, Президент Республиканского объединения "Федерация Бәйге", Председатель YPO Kazakhstan.

Фото: BI Group

Целью проекта является популяризация истинного казахского костюма, укрепление странового национального бренда через традиции и историю предков. Флешмоб предоставляет возможность всем желающим присоединиться к культурному движению, независимо от возраста, пола и местонахождения.

Фото: YPO Kazakhstan

В рамках проекта планируется проведение образовательных инициатив, встреч с историками костюма, коллаборации с модными домами и ремесленниками. Следующий массовый запуск проекта планируется в январе 2024 года.