В Алматы хирурги спасли жизнь годовалому ребенку с редкой патологией

В Алматы детские хирурги прооперировали годовалого ребенка с редкой патологией, рассказали 3 декабря в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Мама годовалой девочки обратилась к хирургам Детской городской клинической больницы №2 города Алматы с жалобами на мокнущий пупок, раздражение, мацерацию кожи вокруг пупка.

По данным пресс-службы больницы, во время обследования выяснилось, что у ребенка полное незаращение урахуса. Пузырно-пупочный свищ проявлялся постоянным выделением мочи из пупка.

"Урахус – это мочевой проток, который в норме присутствует только в эмбриональном периоде и соединяет верхушку мочевого пузыря с пупочным канатиком. Примерно на 5-7 месяце внутриутробного этапа происходит его заращение. Однако при определенных условиях проток не перекрывается, в результате чего формируются его аномалии. Это очень редкая врожденная патология, связанная с нарушением процесса облитерации во внутриутробном периоде. За 30 с лишним лет своего опыта работы в хирургии я встречал всего три таких случая", – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Марат Каптагаев.

Хирург отметил, что при этой патологии показано оперативное лечение, которое позволяет предупредить риски воспалительных осложнений. Патология может привести к развитию локализованного воспалительного процесса, гнойного воспаления передней брюшной стенки, рецидивирующего цистита и к образованию кисты.



Операционная бригада в составе опытных хирургов и анестезиологов ДГКБ №2 М. Каптагаева, Е. Маханова и Т. Юсупова успешно выполнила хирургическое вмешательство – радикальное иссечение мочевого протока – в течение 30 минут. Врачи навсегда избавили ребенка от редкой аномалии.

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