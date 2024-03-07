В Алматы зацвели подснежники: фотограф опубликовал красивые кадры

Фотограф Дмитрий Доценко порадовал подписчиков съемкой цветущих подснежников в предгорьях Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик Доценко опубликовал на своей странице в Instagram.

"В предгорьях Алматы массово зацвели подснежники! Каждый год фотографирую наш шафран алатауский, и каждый год получается по-разному. В этот раз запечатлел момент, когда самые первые цветы пробиваются через тающий снег и лед. Удивительно, как хрупкий и нежный цветок оказывается таким сильным и находит дорогу к теплу и к солнцу! Всех с наступившей весной!" – подписал автор пост.

До этого фотограф показал последний день зимы в роще Баума в Алматы.