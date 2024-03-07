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В Алматы зацвели подснежники: фотограф опубликовал красивые кадры

В Алматы зацвели подснежники, фотограф опубликовал красивые кадры, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 16:29 Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко порадовал подписчиков съемкой цветущих подснежников в предгорьях Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик Доценко опубликовал на своей странице в Instagram.

"В предгорьях Алматы массово зацвели подснежники! Каждый год фотографирую наш шафран алатауский, и каждый год получается по-разному. В этот раз запечатлел момент, когда самые первые цветы пробиваются через тающий снег и лед. Удивительно, как хрупкий и нежный цветок оказывается таким сильным и находит дорогу к теплу и к солнцу! Всех с наступившей весной!" – подписал автор пост.

До этого фотограф показал последний день зимы в роще Баума в Алматы.

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