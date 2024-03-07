В Алматы зацвели подснежники: фотограф опубликовал красивые кадры
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко порадовал подписчиков съемкой цветущих подснежников в предгорьях Алматы, сообщает Zakon.kz.
Видеоролик Доценко опубликовал на своей странице в Instagram.
"В предгорьях Алматы массово зацвели подснежники! Каждый год фотографирую наш шафран алатауский, и каждый год получается по-разному. В этот раз запечатлел момент, когда самые первые цветы пробиваются через тающий снег и лед. Удивительно, как хрупкий и нежный цветок оказывается таким сильным и находит дорогу к теплу и к солнцу! Всех с наступившей весной!" – подписал автор пост.
До этого фотограф показал последний день зимы в роще Баума в Алматы.
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